Transport et Magal : Mansour Faye relance le train et annonce de fortes mesures sécuritaires

Accompagné de Serigne Kosso Mbacké fils aîné de Serigne Mountakha Mbacké, Mansour Faye a été accueilli par une foule. Après une absence de plusieurs années, le train a de nouveau sifflé dans la cité religieuse.



"Le président Macky Sall dans la dynamique de sa politique ferroviaire, nous avait instruit de faire circuler le train de Dakar à Tambacounda pour un objectif à atteindre au plus tard en décembre 2023. Il y a de cela quelques jours, nous avons fait le trajet Thiès-Diourbel. Aujourd'hui, c'est le segment Diourbel-Touba en perspective du grand Magal de Touba pour transporter des pèlerins à partir de Thiès et à partir de Diourbel pour plusieurs rotations journalières", s'est-il réjoui lors de la cérémonie officielle.