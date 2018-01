Flash actualité - Dernière minute

Transport aérien: L’AIBD a déjà accueilli 20.000 passagers

SENXIBAR- Le ministre des Transports aériens et des Infrastructures aéroportuaires, Maïmouna Ndoye Seck rassure que les couacs notés pendant les premiers jours de l’ouverture de l’aéroport international Blaise Diagne de Diass (Aibd) relèvent désormais d’un mauvais souvenir. La preuve, argumente Maïmouna Ndoye Seck, 2.100 mouvements d’avions ont été enregistrés, 20 000 passagers ont été accueillis et plus de 1.000 tonnes de frets traitées. En outre, a-t-elle confié sur les ondes de la «RFM» que le réseau souterrain qui faisait défaut est fonctionnel depuis deux semaines. Ce qui fait que toutes les compagnies aériennes y opèrent après des auditions techniques. La société de gestion de l’aéroport a pu corriger beaucoup de manquements. Selon le ministre des Transports aériens, c’est sur place que les avions se ravitaillement maintenant en kérosène parce que les cuves et le système hydrant sont opérationnels depuis le 23 novembre. Qui plus est, le fret est disponible. Pour Maïmouna Ndoye Seck, c’est une grosse performance que le Sénégal a réalisée.

AAD Senxibar

