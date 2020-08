Transfert : Koulibaly à Manchester City le 5 septembre

Les choses se précisent pour le transfert de Kalidou Koulibaly. Le défenseur central des Lions du Sénégal et de Naples devrait s’engager avec Manhester City dans les prochains jours.



Selon Le Quotidien, le journaliste italien Carlo Alvino a annoncé dans l’émission Kiss Kiss Napoli la date exacte à laquelle Kalidou Koulibaly débarquera à la ville de Manchester.

«Je sais avec certitude que le 5 septembre, un avion privé est réservé pour un vol entre Capodichino et Manchester. Kalidou Koulibaly et Faouzi Ghoulam seront sur le vol pour aller, respectivement, à City et à Wolverhampton», a-t-il révélé.