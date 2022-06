Traité de «nullard» : Lat Diop revient sur ses relations avec Sonko à l’ENAM

Lat Diop n’a pas digéré. Le directeur général de la Lonase est revenu, ce dimanche 26 juin, sur ses relations avec Ousmane Sonko, qui l'a récemment taxé de «nullard» à l’ENAM.

Lat Diop a commencé par replonger dans ses années à l’Ecole d’administration. «Quand il (Sonko) était en deuxième année, j’étais en première année. On ne se fréquentait pas certes, mais nous avions de bons rapports», rembobine le responsable APR de Guédiawaye sur le plateau de l’émission Face-to-Face de la TFM, dans des propos repris dans Les Echos de ce lundi.



Comment les rapports entre les deux hommes ont-ils pu se détériorer ? Pour Lat Diop, les choses sont simples : «Quelqu’un qui ne respecte pas Macky Sall et les institutions, je ne te respecte pas. Je n’ai aucun respect envers Sonko.»



Il poursuit : «Je ne suis ni Aliou Sall encore moins Mamour Diallo. Je ne me tais jamais devant des attaques. S’il vient jusqu’à Guédiawaye pour m’insulter, je réplique.»



Lat Diop assure que lorsque Sonko l’a traité de nullard, il l’a remis à sa place. «Je lui ai fait un message. C’étaient des menaces et il a compris, croit savoir le directeur général de la Lonase. Je lui ai fait clairement savoir que ce sera lui ou moi. C’est un peureux, il suffit de le regarder pour le savoir.»