Traité comme un « dealer » à l’aéroport de Munich, Bouna Sarr crie au scandale et au racisme

Alors qu’il ne disputera pas la Coupe du monde avec le Sénégal en raison d’une blessure au genou, Bouna Sarr est sorti de ses gonds sur les réseaux sociaux. Le champion d’Afrique confie avoir subi un traitement musclé à l’aéroport de Munich (Allemagne) par les autorités douanières. Le défenseur du Bayern a partagé sa mésaventure et dit « être traité comme un chien »

« Tu arrives à l’aéroport, tu attends ton bagage, et sur plus de 200 passagers, c’est sur toi qu’on décide de jeter un chien de douane qui t’escalade le corps comme si tu étais un « malpropre » ou un « dealer » avec des simples claquement de doigts ! Puis on te justifie ça comme un simple contrôle de routine », a-t-il confié sur Instagram.



Bouna Sarr, qui assure avoir protesté tout comme d’autres passagers de l’avion, pointe ensuite un scandale avec des fausses accusations de délit et, selon lui, des relents discriminatoires de la part des autorités allemandes.



« Mais après une réaction de ma part et celle des passagers témoins et, pour certains même choqués de la scène, on préfère t’isoler dans une pièce à l’abri des regards et t’inventer des délits pour mieux justifier qu’ils n’ont pas commis une erreur ! Ensuite, on te bloque plus de 2h pour te confisquer des biens de valeurs en prétextant que tu n’es pas en règle. Je me demanderais toujours quand est ce qu’on pourra aussi se sentir chez NOUS ? Vraiment ça doit cesser. », a fustigé Bouna Sarr.

Un coup de gueule largement partagé sur les réseaux sociaux et qui ne devrait pas manquer de faire parler.