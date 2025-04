Train Dakar-Tamba : 1 200 milliards engloutis, zéro km de rail posé, mais encore 10 ans d’attente

Intervenant sur Walf dimanche et cité par ViePubliqueSN, le ministre Yankhoba Diémé est revenu sur le projet ambitieux du train Dakar-Tambacounda, en rappelant qu’un premier contrat avait été signé en 2017 avec une entreprise turque pour un montant de 1 200 milliards de FCFA.



Ce contrat prévoyait notamment 32 rames, la construction d’un port sec à Tambacounda ou Kidira, la réalisation de toutes les gares entre Dakar et Tamba, ainsi que la pose de rails à écartement standard.



« Cela aurait pu être le plus grand projet du régime précédent. Je ne comprends pas comment il a pu être remplacé par un TER de seulement 36 km, pour un montant équivalent… alors que le projet Dakar-Tamba est bien plus rentable économiquement, financièrement et socialement. »



Le ministre a également évoqué la relance du projet par le gouvernement actuel :



« C’est un projet catalyseur pour l’intérieur du pays, mais il faut dire la vérité aux Sénégalais : sa réalisation prendra du temps, entre 5 et 10 ans. Nous travaillons néanmoins à livrer des résultats progressifs, en commençant peut-être par la réhabilitation des anciens rails métriques avant de poser ceux à écartement standard. »