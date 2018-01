Senxibar

Tragédie de Bayotte: Le colonel Khar Diouf, Commandant de la zone militaire N° 5, appelle les populations à collaborer

Par rapport à l'évènement tragique survenu samedi dernier dans la forêt classée de Bayotte-est, le colonel Khar Diouf, commandant de la zone militaire N° 5 de Ziguinchor, a fait savoir que toutes les mesures opérationnelles sont prises pour que pareil cas ne se reproduise plus. Il a appelé tout le monde, notamment les populations locales, à collaborer afin que les auteurs de ce drame soient mis hors d’état de nuire.



Le colonel Khar Diouf, qui était interrogé par nos confrères de la chaîne IV de la Rts/Ziguinchor, a tenu à rassurer les populations, notamment celles des villages riverains de la forêt classée de Bayotte-est, de ne pas s’inquiéter pour les détonations qu’elles entendent depuis samedi dernier. Le commandant de la zone militaire N° 5 a précisé que « ces détonations entrent dans le cadre de l’exécution de la mission régalienne que nous avons reçue et qui est exécutée de façon très professionnelle ».



Pour lui, les villageois de la zone n’ont pas d’inquiétude à se faire. Ils peuvent continuer à vaquer à leurs occupations. « Nous travaillons pour la sécurité des populations et de leurs biens », a affirmé le colonel Khar Diouf. Et dans la traque des auteurs de la boucherie de samedi dernier que l’armée mène, le patron de la zone militaire N° 5 a demandé la collaboration de tous. « Cette collaboration est déterminante pour capturer ceux qui ont abattu froidement 13 personnes la semaine dernière dans la forêt de Bayotte », a-t-il dit.

AAD Senxibar

