.Trafic de cocaïne : bande à «Scarface», les rôles étaient bien répartis

Sur les huit personnes arrêtées dans le cadre de l’opération de l’OCRTIS ayant abouti à la saisie de 22,6 kg de coke à Keur Ayib et Ngor-Virage, six sont en détention pour des faits graves. D’après les révélations de Libération, chacun avait une mission précise dans le fonctionnement du réseau qui tissait sa toile, selon les enquêteurs, entre la Guinée-Bissau et la France, en passant par le Sénégal, la Gambie, la Mauritanie, le Maroc et la Belgique.



«Scarface»



Il est, à l’état civil, Sylvain Bathiapara Mendy. Il est désigné cerveau du réseau de trafic de cocaïne que l’OCRTIS vient de démanteler entre la frontière sénégalo-gambienne, Dakar et Mbour, et dont ferait partie le fils de l’ancien Premier ministre Idrissa Seck, également arrêté.



Sylvain Mendy a été arrêté le 13 mai à Keur Ayib. Il était en compagnie d’un chauffeur-mécanicien nommé Pathé Guèye. Le duo était à bord d’un 4X4 Land Cruiser immaculé, direction la Gambie pour une livraison de cocaïne. Dix-huit kilos de cette drogue dure ont été retrouvés bien dissimulés dans les portières du véhicule.



Le nom de Sylvain Bathiapara Mendy se cachait derrière «Scarface», un des contacts de Sidy Diatta et Alain Boyer, arrêtés un mois plus tôt pour trafic de haschich. Les enquêteurs ont découvert que Mendy était lié à Diatta et Boyer par d’importantes transactions financières, des communications sur Whatsapp, des échanges de photos d’haschich et de valises à double fond ainsi que de captures de titres fonciers, notamment. Les policiers étaient ainsi sur la piste menant à la mise à nu du réseau.



Après la saisie de 18 kg de cocaïne à Keur Ayib, les éléments de l’OCRTIS ont mis la main sur 39 grammes puis 2,6 kg de la même drogue, respectivement, dans sa résidence à Nguérigne Sérère et dans son appartement à Ngor-Virage.



Face aux policiers, «Scarface» a tenté de laver à grande eau ses complices présumés, se présentant comme le seul élément du tout. Il a en outre confessé avoir été condamné en France pour trafic de drogue et que, trois semaines avant son arrestation, il s’était rendu en Gambie pour récupérer de la drogue.



Sylvain Bathiapara Mendy est poursuivi pour association de malfaiteurs aux fins d’importation de cocaïne pour trafic en groupe criminel organisé, blanchiment de capitaux et détention d’arme à feu sans autorisation.



Abdoulaye Seck



Il est poursuivi pour association de malfaiteurs dans une entreprise d’importation de cocaïne, de blanchiment de capitaux à travers un groupe criminel organisé, détention ou offre et facilitation à l’usage de drogue. Même si sa position et son rôle supposés restent flous dans le réseau de «Scarface», il est celui dont le nom a été le plus cité. La faute à sa filiation : il est le fils de l’ancien Premier ministre Idrissa Seck.



Abdoulaye Seck a été arrêté dans la clinique où sa femme venait d’accoucher, selon les médias. D’après l’enquête de l’OCRTIS, il serait le tenant d’un point de deal établi à l’hôtel Terrou-Bi. Dans sa suite, le service de sécurité du réceptif a trouvé des bouteilles de protoxyde d’azote.



Pour sa défense, Seck affirme qu’il séjournait à Terrou-Bi «pour diverses raisons», sans aucune précision, et que le protoxyde d’azote était pour ses amis qui venaient lui rendre visite dans sa suite.



Abdoulaye Seck a révélé aux enquêteurs avoir connu «Scarface» en France alors qu’il avait 17 ans. Les deux hommes se retrouveront plus tard aux Maristes. Au début, rembobine le «fils de…», Mendy lui faisait croire qu’il était dans le business des voitures. Ensuite, il lui avouera qu’il dealait de la drogue, tentant même à plusieurs reprises, sans succès, de l’impliquer dans ses activités illicites.



«Scarface» a appuyé les dires de Seck, affirmant que ce dernier n’était mêlé ni de près ni de loin à ses activités criminelles.



Le procureur de la République appréciera.



Pathè Guèye



Il est chauffeur-mécanicien. Proche collaborateur de Sylvain Bathiapara Mendy, d’après les enquêteurs de l’OCRTIS. Il a été arrêté en même temps que ce dernier, à Keur Ayib, avec 18 kg de cocaïne.



La veille, les deux hommes ont été repérés à Ngor-Virage par les policiers qui les filaient. Mendy possède dans ce quartier un appartement où 2,6 kg de cocaïne ont été retrouvés lors d’une perquisition des éléments de l’OCRTIS.



Quel était exactement le rôle de Pathé Guèye dans le réseau de «Scarface» ? Se chargeait-il de modifier les voitures de la mafia supposée pour les doter de planques de drogue ? L’enquête devrait permettre d’avoir la réponse.



Le chauffeur-mécanicien est poursuivi pour association de malfaiteurs à des fins d’importation de cocaïne pour trafic en groupe criminel organisé et blanchiment de capitaux.



Amadou Diam Ndoye



Il a été arrêté en même temps que Ousmane Faye et Ibrahima Faye à Nguérigne Sérère où «Scarface» possède une résidence. La perquisition de la villa a permis aux enquêteurs de saisir 39 grammes de cocaïne, une somme de 1,6 million de francs CFA. Du skunk (chanvre indien), un kit de consommation de cette drogue, une balance électronique et un véhicule de type Buggy ainsi qu’une arme et des munitions, ont été également saisis sur place.



Alors que les deux Faye, arrêtés avec lui, ont été relâchés après leurs auditions, Amadou Diam Ndoye est resté en détention. Il est poursuivi pour aide ou assistance à une entreprise d’importation de cocaïne aux fins de trafic et blanchiment de capitaux.



Alain Diatta et Ousmane Camara



Ces deux individus devront répondre des mêmes chefs : association de malfaiteurs, aide ou assistance dans une entreprise d’importation de cocaïne, blanchiment de capitaux à travers un groupe criminel organisé. Ils ont été arrêtés le même jour dans l’appartement de Syvain Mendy, à Ngor-Virage.

Sur place, en présence du maître des lieux, les enquêteurs ont mis la main sur des documents administratifs portant sur des titres de propriété, un kit de consommation de skunk, des factures, un ordinateur fixe et des valises à double fond dont l’une contenait 2,6 kg de cocaïne.