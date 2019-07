"Tout ce qui est interdit à Touba, le sera aussi aux alentours de la Grande mosquée Masalikul Jinaan", selon Mbackiyou Faye

Plus d’une vingtaine de milliards de F Cfa a été investie pour la construction de la Grande mosquée Masalikul Jinaan, érigée à Bopp (Dakar) par la communauté mouride. L’inauguration officielle prévue les 18 et 19 septembre prochains, est repoussée d'une semaine, à savoir le vendredi 27 septembre prochain.



« Pas moins de 20 milliards de F Cfa ont été mobilisés alors que les travaux de finition sont toujours en cours. Pour permettre aux fidèles mourides de contribuer à la construction de cet ouvrage, qui a été érigé sur une superficie de 60 000 m2, le comité de gestion avait institué 126 caisses réparties dans plusieurs localités du pays», a informé le représentant du khalife général des Mourides à Dakar.



Mbackiyou Faye tient également à souligner que toutes les pratiques interdites à Touba et alentours, le seront également à la mosquée de Masalikul Jinaan : « Toutes les maisons de Serigne Touba, sont des Touba en miniature, donc, toutes les pratiques interdites à Touba doivent l’être aussi, ici, à Dakar ».



Lancés en 2012, les travaux du complexe qui abrite en son sein un institut de recherche d’une dimension internationale, le musée Cheikh Ahmadou Bamba , des salles de classe, des salles de conférences, un amphithéâtre (...), ont duré sept (7) ans.













pressafrik.com