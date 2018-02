Tournée politique: Macky reprend son bâton de pèlerin

Macky Sall reprend son bâton de pèlerin aujourd’hui, pour la reprise des tournées économiques. Cette fois, le chef de l’Etat se rend, du 19 au 20 février 2018, dans les régions de Fatick et de Kaolack, dans le cadre du « suivi rigoureux de la mise en œuvre des politiques publiques » comme annoncé officiellement. Des tournées que l’opposition ne cesse de qualifier de campagne pré-électorale déguisée.



A moins d’une année de la présidentielle prévue pour le 24 février 2019, l’opposition politique sénégalaise est partie pour faire face à un chef d’Etat, Macky Sall, bien décidé à profiter de ses visites économiques pour ratisser large et mobiliser ses troupes. Annoncé aujourd’hui dans les régions de Kaolack et Fatick, le chef de file de la majorité présidentielle et président de la République séjourne pour deux jours dans ces régions centre du pays. « Fidèle à sa politique de proximité, fondée sur l’échange avec les populations et le suivi rigoureux de la mise en œuvre des politiques publiques », note le communiqué de la présidence, le Chef de l’Etat se rendra sur différents sites socio-économiques afin de procéder à l’inauguration de plusieurs infrastructures, notamment les routes Fatick-Kaolack, Dinguiraye-Nioro du Rip-Keur Ayip et Keur Wally Ndiaye-Passy-Sokone.



En même temps, il s’agira aussi pour le chef de l’Etat de lancer les travaux de construction du Grand Pont à péage de Foundiougne. « Ces différentes infrastructures routières, porteuses de valeur ajoutée, contribueront ainsi à l’amélioration de la mobilité des personnes et des biens, au niveau national et dans la sous-région », relève la note officielle qui précise par ailleurs que ces visites entrent dans le cadre du suivi rigoureux de la mise en œuvre des politiques publiques.



Les esprits avertis de la scène politique observeront que le président Macky Sall, après une longue pause, est reparti pour de grandes manœuvres de mobilisation politique de son camp, en perspective de la présidentielle de 2019. Comme lors de ses principales visites ou tournées économiques à travers les différentes régions du Sénégal, le chef de l’Etat va revêtir sa toge de chef du camp présidentiel afin de ratisser large et de contrer l’opposition dans les moindres bastions électoraux. Histoire de sonner le grand rappel des troupes avant l’échéance de…2019. Une précampagne électorale avant l’heure en quelque sorte, avant même le coup d’envoi officiel de la Direction générale des élections (Dge) du ministère de l’Intérieur, sous le couvert de la matérialité des politiques publiques exécutées par l’entremise du Programme Sénégal émergent (Pse) et autre Programme d’urgence de développement communautaire (Pudc).



D’ailleurs, l’opposition devrait savoir à quoi s’en tenir. Selon des informations portées par Jeune Afrique et relayées par Dakaractu, Macky Sall va, dans les prochains mois, rester pendant une longue période au Sénégal pour reprendre ses tournées à travers tout le territoire national. « Après avoir déployé une intense activité diplomatique, Macky Sall a décidé de se concentrer sur les questions de politique intérieure et de reprendre ses tournées dans les différentes régions du pays », informe dans son numéro à paraitre Jeune Afrique, avant d’expliquer que cette « décision est liée à la perspective de la présidentielle ».