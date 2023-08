Touba : la vraie histoire des dattes offertes à Sonko

Le khalife des mourides a envoyé des dattes à Ousmane Sonko, une façon de lui demander de mettre un terme à sa grève de la faim. Serigne Mountakha Mbacké a transmis le colis à la délégation de Yewwi Askan Wi partie lui rendre visite à Touba, ce mardi.



Cet épisode n’était pas initialement au menu du déplacement de Habib Sy et Cie dans la cité religieuse. C’est à la fin de celle-ci que l’idée est venue de demander au guide des mourides de poser un acte fort allant dans le sens de convaincre Ousmane Sonko d’accepter de s’alimenter. D’après L’Observateur, qui donne l’information, le choix devait se faire entre de l’eau minérale et des dattes.



La seconde option sera alors retenue. Et pour pouvoir apporter au président de Pastef la preuve que les dattes proviennent effectivement de Serigne Mountakha Mbacké, la délégation de Yewwi a demandé à ce dernier l’autorisation de filmer la scène de la remise de l’offrande. Demande acceptée par le religieux.



L’Observateur rapporte que c’est Maïmouna Bousso qui s’est alors chargée de filmer la scène avec son téléphone.