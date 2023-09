Top Banner Top BannerSociete «Un colonel de l’Armée en prison» : la grosse révélation qui change tout

Ce jeudi les quotidiens d’information, repris par Seneweb, ont relayé le procès de Mamadou S. F. M, présenté en colonel de l’Armée. Ce dernier a été jugé la veille, en flagrants délits, pour escroquerie et exercice illégal d’une activité commerciale. Il est accusé d’avoir floué un commerçant nommé Oumar Ndiaye à hauteur 31 millions 350 mille francs CFA.



Le procureur de la République a requis contre lui deux ans dont un an ferme. Le tribunal rend son verdict le 6 septembre.



Ce vendredi, plusieurs journaux ont effectué une précision de taille concernant Mamadou S. F. M. D’après L’Observateur, par exemple, le mis en cause n’est plus actif sous les drapeaux. Il a été radié de l’Armée et versé comme simple soldat chez les réservistes par un décret daté du 16 août 2022.



Mamadou S. F. M était certes colonel, mais il a perdu ce grade après qu’il a été traduit devant un conseil d’enquête, le 14 juillet 2022, et sanctionné pour «fautes contre l’honneur, la probité ou les devoirs généraux du militaire, indélicatesse, faute contre le renom de l’Armée, manquements aux devoirs et responsabilités du militaire».



Les sources qui donnent l’information ne précisent la cause précise de sa radiation. Toutefois, le 6 septembre, lorsque le verdict de son procès tombera, celui-ci ne concernera pas un colonel de l’Armée, mais ancien colonel. Radié et réduit au rang de soldat réserviste.