Top Banner Top Banner Justice Affaire Mame Mbaye Niang-Ousmane Sonko : Yarga Sy et 16 autres détenus libérés, après 9 mois de détention

Le tribunal correctionnel de Dakar a procédé à la libération des manifestants arrêtés lors du procès pour diffamation qui a opposé Ousmane Sonko et le ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang.



Dans les liens de la détention depuis plus de neuf mois, les 17 patriotes ont été libérés ce mercredi 13 décembre 2023. Il s'agit, entre autres, de Yarga Sy, El Hadj Pathé Mbaye, Babacar Sy et de l'un des gardes du corps de Sonko.



À noter qu'Ousseynou Ndiaye, membre de la garde rapprochée du maire de Ziguinchor, Moussa Sadio, El Hadj Pathé Mbaye et Ibrahima Lo sont accusés d'avoir commis des actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves ou enfreindre les lois.