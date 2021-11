Togo - Sénégal / Aliou Cissé évoque un match difficile : « Cette équipe togolaise nous a mis dans l'inconfort... »

Les Éperviers du Togo ont donné du fil à retordre aux Lions du Sénégal ce soir lors de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Un match nul (1-1) qui semble satisfaire le sélectionneur Sénégalais, Aliou Cissé, qui n'a pas fait la fine bouche en conférence de presse d'après match. "C'est difficile de prévoir un scénario parfait dans un match. Je tenais à féliciter mes joueurs pour les efforts fournis lors de la deuxième période durant laquelle ils ont montré de la détermination et du caractère. Ils n'ont pas abdiqué. Ils ont continué à jouer, à aller de l'avant malgré le fait qu'on perdait un but à zéro." En effet, c'est au bout du bout que le Sénégal a pu garder son invincibilité, en revenant au score, dans ces joutes qualificatives au Mondial 2022.



Avec la grosse occasion gâchée par Ismaïla Sarr en début de partie, c'est avec regret que Cissé s'est désolé du manque de réalisme de ses joueurs. "On aurait pu être devant durant les 15 premières minutes du match. Si on l'avait fait, le match aurait complètement changé. Nous ne l'avons pas fait !"



Par ailleurs, il a aussi relevé l'opposition de taille affichée par leurs adversaires qui n'ont pas fait de complexe devant la bande à Édouard Mendy... "Au niveau de son engagement et de son agressivité, cette équipe togolaise nous a mis dans l'inconfort... Le Sénégal n'a pas perdu, nous continuons notre bonhomme de chemin dans ces éliminatoires. Je retiens qu'on a eu cette force de caractère pour revenir dans un match très compliqué, à l'extérieur..."