Tivaouane : Prés de 4 milliards FCfa récoltés avant 24h pour la Grande Mosquée…(vidéo)

Pour la collecte de fonds pour l’achèvement des travaux de la Grande Mosquée de Tivaouane, les contributions avoisinent les 4 milliards.



Mobilisation de toute la communauté Tidiane



L’ombre de Sérigne Abdou Aziz Sy Dabakh a plané lundi au Musée des civilisations à l’occasion du lancement des travaux d’achèvement de la grande mosquée de Tivaouane. Un appel du khalife qui a sonné la mobilisation de toute la communauté Tidiane.



Dimension de l’appel du Khalife



Et, pour le professeur Abdou Aziz Kébé, c’est un appel à l’unité qui est lancé à travers ce projet d’envergure. “Les mosquées sont des espaces d’égalité. Et, ces espaces d’équités et d’égalités nous permettent de revenir dans nos sociétés en citoyens égaux, imbus des mêmes responsabilités et tendus vers l’agrément de Dieu. C’est la dimension que Serigne Babacar Sy donne à cet appel“, a-t-il déclaré.