Tivaouane : Mis en liberté de leurs camarades, les élèves dans les rues

Les élèves de Tivaouane ont boudé les classes pour, disent-ils, exiger la libération de leurs camarades arrêtés lors des récents événements qui ont secoué le pays.

Ils menacent de ne plus retourner en classe. Pis ils comptent paralyser le système éducatif au à Tivaouane jusqu’à nouvel ordre.

Ils défendent leurs camarades qui ont été déférés et qui attendent leur jugement qui se tiendra mercredi.