Tivaouane : Liesse populaire lors de la finale du Trophée TBF de Diagne Sy Mbengue

Cette année, à Tivaouane, les navétanes ont été suspendues pour cause de réfection du stade municipal et pose des 7500 m2 de gazon synthétique offerts par le Maire sortant Diagne Sy Mbengue après son éviction de la Mairie. En alternative, son Mouvement TBF (Tivaouane Ba Faw) a organisé un tournoi de football avec 44 ASC qui étaient en compétition.

Ce dimanche 23 octobre 2022, l'ASC Keur Bakar a remporté le trophée au détriment de l'ASC Léona du Quartier Seydi Djamil sur le score d'un but à zéro. Mais le fait marquant de cette finale qui s'est jouée aux champs de course, est la foule drainée et la liesse populaire qui s'en est suivie. « Après le financement des jeunes et le lancement d'activités génératrices de revenus pour ces derniers (aviculture, poissonnerie, exploitation de 12 tricycles et motos Jakarta), ainsi que les cours de vacances gratuits, ce tournoi a fini de démontrer la sympathie de la jeunesse et sa reconnaissance à Diagne Sy Mbengue. Il en est de même pour ses braves dames du Basaang Ngor Téranga, qui l'accompagnent depuis toujours », signale-t-on.