Tirage au sort final de Qatar 2022 : ce qu’il faut savoir

Le tirage au sort final de la Coupe du Monde de la FIFA™ aura lieu le vendredi 1er avril. Tous les regards seront braqués sur le palais des congrès de Doha. Nous nous sommes penchés sur la procédure, les chapeaux et tous les détails de la cérémonie



Nous ne sommes plus qu’à quelques heures du tirage au sort final de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™. Alors que toute la planète football a déjà les yeux rivés sur le Qatar, les supporters des pays qualifiés peinent à contenir leur excitation en comptant les heures qui nous séparent de ce tournant majeur. FIFA.com vous explique où, quand et comment les groupes vont se former.