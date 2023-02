Thiès: Macky Sall met 1500 milliards de FCFA sur la table pour…

C’est une annonce. Le Président de la République poursuit son programme pour le développement de Thiès. Ainsi, lors du Conseil présidentiel à la gouvernance de cette région , ce jeudi 9 février, il «a pris 18 mesures et une enveloppe de 1500 milliards de FCFA va être dégagée pour le développement de la région de Thiès soit le triple de celle injectée en 2014» .

En effet, selon les services de communication du Palais, après avoir mis en évidence la position stratégique, les potentialités de Thiès, les réalisations et les projets en cours, Macky Sall est revenu sur le caractère décisif du Conseil présidentiel territorialisé qui, selon lui, est le «présage d’un avenir d’espérances pour Thiès et sa région par la prise en compte des besoins nouveaux et préoccupations majeures afin de dessiner collectivement des perspectives, conformes aux priorités révélées».

Au cours de cette rencontre, le Chef de l’Etat a également saisi cette occasion pour procéder à la remise symbolique des titres des actes de propriété de Mbour 4 à quelques bénéficiaires soit 3309 parcelles régularisées.