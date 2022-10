Thiès - Macky Sall à Dr Babacar Diop : «Je vais relancer le chemin de fer du Sénégal, je vous (en) donne l’assurance »

A l’occasion de la cérémonie d'inauguration des classes préparatoires par le président Macky Sall à l’école polytechnique de Thiès, le maire de la Ville de Thiès Docteur Bacabar Diop a saisi l'occasion pour plaider en faveur de la réhabilitation du chemin de fer.



“Monsieur le président, daignez entendre la voix plaintive et timide des malheureux habitants de Thiès vous demandent de réhabiliter le chemin de fer. Le chemin de fer permet de nourrir des milliers de familles. Nous avons envie d’entendre les klaxons des locomotives le matin, d’entendre les bousculades des passagers qui se pressent dans nos gares, d’entendre l’éclat de rires des commerçants qui accueillent les Bambaras, d’entendre la sirène de l’horloge qui rappelle aux enfants qu’il est l’heure de regagner les classes .” Le plaidoyer est du premier magistrat de la ville de Thiès.



En guise de réponse, le président Macky Sall a rassuré les Thiessois et annoncé la relance du chemin de fer. “Je voudrais dire au maire de Thiès que j’ai entendu le cri de cœur et j’ai rencontré les cheminots en venant parce qu’ils sont venus m’accueillir parce qu’ils savent que j’ai mis beaucoup d’efforts à les faire rentrer dans leurs droits. Mais, plus essentiel c’est que je vais relancer le chemin de fer du Sénégal, après le train express régional; je travaille avec le gouvernement à reprendre la ligne Dakar-Tambacounda naturellement qui passera par le hub de Thiès et toutes les villes ferroviaires qui sont sur le tracé. Nous y travaillons au quotidien; je voudrais vous donner l’assurance à vous mais également à toute la population de Thiès » a répondu le président de la République.