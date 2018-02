Thierno Bocoum: « Macky Sall ne devrait pas se retrouver au second tour en 2019 »

Invité d’ « Rfm matin » de ce jeudi, l’ancien député a indiqué que « d’après ce que nous avons constaté et conclu à travers nos descentes sur le terrain, nous pouvons dire que le président Macky Sall ne devrait pas se retrouver au second tour de la présidentielle de 2019. Il ne devrait pas faire partie des candidats qui devront s’affronter au deuxième tour, si second tour y’en a ».



Thierno Bocoum ne déroule pas dans ce sens sans raison. A en croire, l’ancien député, cette prédiction s’avère probable vu le comportement des sénégalais par rapport à l’idée qu’ils se font désormais du président Macky Sall qui avait promis, selon lui, la lune et les étoiles aux populations pour accéder au pouvoir. « Continuons à aller à la rencontre des populations et tout ce que je viens de dire sera possible », a-t-il ajouté, tout en excluant pas d’être candidat en 2019.

XALIMASN