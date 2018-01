Senxibar

Thierno Alassane Sall : «Ousmane Sonko a osé dire tout haut, ce que tout le monde pensait tout bas »

iGFM – (Dakar) Thierno allassane Sall, présent à la céremonie de dédicace du livre de l’ex employé des impôts et domaines a avoué que ce livre est un travail fouillé, l’auteur du livre “ pétrole et gaz du Sénégal, chronique d’une spoliation “, fait partie de ces milliers d’autres préoccupations du système pétrolier, car même si Sonko a dit une bonne partie, il reste encore tellement à dire. Il a en outre dit “ je n’avais jamais rencontré ni vu Ousmane Sonko durant tout le temps que j’étais ministre. Ni directement, ni indirectement. Ousmane Sonko, en tant qu’inspecteur des Impôts, était promu à une belle carrière tranquille et il pouvait faire beaucoup et bénéficier au maximum du système en suivant ses intérêts du moment. Ousmane Sonko s’est engagé dans la vie politique avec un courage, une détermination, une lucidité qui n’entame en rien son objectivité. Le courage est une denrée rare, mais le courage allié à l’intelligence, à la compétence donne un cocktail qu’on ne voit pas tous les jours par ces temps qui courent », témoignera t’il, non sans critiquer la gestion du pétrole et du gaz par le régime du président Macky Sall qui, selon lui, s’est lancé dans un empressement incompréhensible et douteux dans la délivrance des contrats pétroliers…



AAD Senxibar

