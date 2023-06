Terrorisme : tout sur le Nigérian arrêté lors de sa deuxième tentative d’entrer au Sénégal

Un présumé terroriste a été arrêté à Kidira (Tamba), principal point de passage vers le Mali. C’était le 4 juin, au lendemain des violentes manifestations à Dakar et Ziguinchor. Selon Les Échos, qui donne l’information, F. Belive, un Nigérian, tentait pour la seconde fois d’entrer au Sénégal.



Le journal souligne que lors de la fouille corporelle, les limiers de la police des frontières ont trouvé sur le mis en cause une attestation de sortie de prison. F. Belive, précise la même source, ayant été emprisonné durant quatre ans au Burkina Faso, dans une prison de haute sécurité, pour «association de malfaiteurs terroristes».



Lors de son interrogatoire, le Nigérian a confirmé son incarcération et signalé qu’il a été interpellé par un capitaine de l’armée burkinabè au niveau de la frontière entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso. Il était à ce moment-là, a-t-il assuré, à la recherche d’un travail. D’ailleurs, s’est-il empressé d'ajouter, c’est pour cette même raison qu’il se rendait au Sénégal.



F. Belive est né en 1993. Il a été mis à la disposition de la Brigade anti-terroriste, qui l'a placé en garde-à-vue. D’après Les Échos, il présente des signes de déséquilibre mental. Le journal rapporte qu’il sera soumis à des examens psychologiques.



La même source ajoute que le juge d’instruction du premier cabinet du tribunal de grande instance de Ouagadougou a été saisi pour de plus amples renseignements sur F. Belive.