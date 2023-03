Tentative d’assassinat de Sonko : extrait de prison, Yarga Sy de Pastef s’explique

Yarga Sy, 35 ans, se présente en responsable de Pastef à Sakal. Il est superviseur en sûreté à l’Aéroport international Blaise Diagne de Dakar (AIBD). Il surtout connu comme l’homme qui, le 16 mars, a aspergé Ousmane Sonko d’un «liquide inconnu» alors que ce dernier, sur le chemin du tribunal pour son procès contre Mame Mbaye Niang, était encerclé par les Forces de sécurité (FDS).



D’après Libération, il a été extrait de prison pour être entendu sur cette affaire. Le journal informe qu’il a été déféré au parquet hier pour tentative d’assassinat et jet d’un liquide pouvant nuire à l’intégrité physique d’une personne.



Yarga Sy est actuellement placé sous mandat de dépôt par le Doyen des juges pour atteinte à la sûreté de l’État, entre autres chefs. Les militants de Pastef l’avaient désigné, dès les premières heures ayant suivi l’accrochage entre Sonko et les FDS, comme l’élément de la BIP qui voulait ôter la vie à leur président. Il devra désormais répondre des soupçons qui pèsent sur lui dans le cadre de l’enquête pour élucider cette affaire.



Libération rapporte que lors de son audition à la Sûreté urbaine (SU), le responsable de Pastef à Sakal est revenu sur la chaude journée du 16 mars et rejoué son rôle. Il a tenu presque les mêmes propos que lors de son premier passage devant les enquêteurs.



Yarga Sy a déclaré avoir quitté Saly pour Dakar, le jour des faits présumés, pour accompagner Ousmane Sonko au tribunal. Lorsque le convoi de ce dernier a été arrêté à Mermoz et gazé, il a constaté que le président de Pastef larmoyait à cause des lacrymogènes. C’est ainsi que, d’après son récit, il lui a tendu une écharpe vert-jaune-rouge imbibée de vinaigre.



C’était, jure-t-il, une manière de l’aider à supporter l’atmosphère toxique. «Il (Sonko) l’a récupérée, mais je ne sais pas s’il l’a utilisée», a précisé Yarga Sy face aux policiers.



Le superviseur en sûreté n’a pas manqué de rectifier : il conteste avoir aspergé son leader d’une substance, comme avancé. «Je ne tenais pas une bouteille contenant un liquide, mais un tissu», souligne-t-il. Et par rapport à la toxicité supposée dudit liquide, il dit : «S’il y avait danger, je serais le premier exposé car je l’ai utilisé.»



Yarga Sy ajoute : «Je suis militant et responsable de Pastef à Sakal. Ce sont des personnes, ne m’ayant pas reconnu derrière mon masque, qui ont avancé des arguments fallacieux. Ni Ousmane Sonko ni Waly Bodian, le responsable de la sécurité, ne tiendront pareils propos.»