Tensions à l’approche des législatives: Alioune Tine avertit l’Etat et les acteurs politiques

La tension observée ces derniers dans le camp de l’opposition et du pouvoir, née de la marche de l’opposition prévue le 17 juin, ne laisse pas indifférent Alioune Tine. Dans un communiqué rendu public hier, il invite les acteurs de tous bords à suspendre toute activité susceptible d’engendrer la violence et l’instabilité. Le président fondateur d’AfrikaJom Center exprime sa « grave préoccupation par rapport aux logiques de surenchère, d’escalade et de confrontations politiques qui se manifestent avec les décisions de l’administration d’interdire les manifestations publiques et la volonté ferme de la coalition Yewwi askan wi de défier cette interdiction ». Selon lui, cette situation « risque de compromettre dangereusement l’organisation d’élections législatives transparentes et apaisées et d’installer le pays dans un cycle de violences dont il est difficile de mesurer les conséquences sur la paix, la sécurité et la stabilité du pays ».



M. Tine appelle, par conséquent, les acteurs politiques de tous bords, à suspendre « toute activité publique susceptible d’engendrer la violence et l’instabilité ». AfrikaJom Center attire également l’attention des acteurs politiques, des autorités publiques et des partenaires stratégiques du Sénégal sur le contexte sécuritaire « volatile, fragile et précaire de la région qui constitue un facteur aggravant de déstabilisation qui pourrait profiter à des forces obscures », d’autant que la découverte de ressources gazières et pétrolières fait du Sénégal « un objet de convoitise de forces internes et externes ».



Par conséquent, AfrikaJom Center recommande à l’administration du Sénégal de faire de « la neutralité un puissant moyen de régulation de la paix sociale ». Et aux coalitions des partis politiques de l’opposition et du pouvoir il demande « le recours au dialogue pour sortir, de façon démocratique et pacifique, de l’impasse politique actuelle porteuse de lourdes menaces sur la stabilité politique du Sénégal ». Enfin, AfrikaJom Center appellent solennellement les leaders religieux à « exercer leur influence auprès des dirigeants politiques pour sortir rapidement le pays de la crise actuelle ».