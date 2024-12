Télécoms : L'État guinéen rachète les actions de MTN Guinée

L’État guinéen a racheté hier lundi 30 décembre 2024, les actions de la filiale de MTN en Guinée. C’est ce qu’indique une note publiée sur la page Facebook de la primature.

« Le Premier ministre, chef du gouvernement, Amadou Oury Bah, a reçu en audience au palais de la Colombe, les ministres de l’Économie et des Finances, des Postes et Télécommunications, des Mines et Géologies ainsi que le gouverneur de la Banque Centrale. Il était question de procéder au rachat par l’État guinéen des actions du Groupe MTN. Selon la ministre des Postes et Télécommunications, ces actions étaient détenues à hauteur de 75% » renseigne le document .

« Dans les prochains mois, nous allons assurer la survie de cette structure »

Conakry s’est offert, lesdites actions à « un franc symbolique ».

Il va « dans les prochains mois, assurer la survie de la structure (rachetée) et communiquer sur le nom à donner à la nouvelle entité, les partenariats et les accompagnements nécessaires pour permettre à une autre société de prospérer dans l’écosystème des télécommunications ».

Au cours de la même réunion, les différentes autorités ont discuté de la gestion des dettes et des engagements financiers du Groupe MTN.

MTN Guinée a plié bagage

On peut maintenant dire sans risque de se tromper, que le géant sud-africain des télécoms a plié bagage.

Ses ennuis ont commencé en décembre 2023, après la fermeture de son siège pour « non-paiement d'impôts, taxes » et redevances de licence « liées à des services ».

Il a annoncé plus tard qu'il envisageait de céder sa filiale guinéenne dans le cadre d’une stratégie d’optimisation de son portefeuille sur le continent.