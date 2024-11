Tahirou Sarr impliqué dans une vaste affaire foncière, son arrestations pourrait intervenir sous peu

L’homme d’affaires Tahirou Sarr fait face à une enquête judiciaire dans une affaire foncière complexe à Dakar. Selon DakarActu, ce dossier sensible est actuellement examiné par le juge du deuxième cabinet, qui a chargé la police de mener des investigations approfondies. Des arrestations pourraient intervenir sous peu, selon des sources proches de l’affaire.



Les origines du dossier remontent à 2014, lorsque des familles ayant hérité de terrains à Ngor avaient été approchées pour la vente de trois titres fonciers. Pour sécuriser cette transaction, elles avaient fait appel à un avocat réputé, qui aurait cependant trahi leur confiance. D’après le journal, cet avocat aurait manœuvré en secret avec Tahirou Sarr et des acteurs influents, dont Mamour Diallo, alors Directeur des Domaines, ainsi que plusieurs hauts fonctionnaires. Ensemble, ils auraient orchestré une fausse procédure d’expropriation pour utilité publique, camouflant ainsi un détournement de fonds.



Cette opération frauduleuse s’appuyait sur un procès-verbal de conciliation falsifié, promettant aux familles une indemnisation de 700 millions de francs CFA. Mais, selon les documents révélés, ces fonds n’ont jamais été versés, et les papiers remis aux familles étaient contrefaits. En réalisant la supercherie, les familles ont déposé une plainte, mettant à jour ce système de fraude complexe.



L’enquête, dirigée par Bara Sangharé, a révélé un réseau de pratiques illégales impliquant plusieurs responsables publics. En raison des contradictions et du manque de preuves dans certains aspects, le procureur a transmis le dossier au juge d’instruction pour des investigations plus poussées. Selon L’Observateur, des arrestations pourraient se produire dans les jours à venir, et cette affaire de corruption à grande échelle pourrait bientôt être confiée au Pool judiciaire financier.