Justice Tahirou Sarr envoyé en prison Par: Doudou DIOP - Seneweb.com | 28 février, 2025 à 16:02:43 | Lu 3009 Fois | 12 Commentaires Tahirou Sarr envoyé en prison Tahirou Sarr n'a pas échappé au sort réservé à Farba Ngom. Malgré une offre de cautionnement comprenant un titre foncier de 8 000 hectares à Mbane, expertisé à 394 milliards de FCFA – soit plus de trois fois la somme réclamée –, l'homme d'affaires a été placé sous mandat de dépôt ce vendredi 28 février 2025. Le collège des juges d'instruction du Pool Judiciaire Financier (PJF), en charge du 1er cabinet, l'a inculpé pour escroquerie sur les deniers publics et blanchiment de capitaux portant sur 91,6 milliards de FCFA. Dans cette affaire, Farba Ngom est poursuivi comme complice des mêmes chefs d'accusation. Par ailleurs, le directeur général de la société Sofico fait face à un second dossier, impliquant des infractions d'escroquerie sur les deniers publics, association de malfaiteurs et blanchiment de capitaux, cette fois pour un montant de 25 milliards de FCFA. Pour éviter un nouveau mandat de dépôt, Tahirou Sarr a proposé un chèque certifié de 11 milliards de FCFA, émis par la Banque Atlantique, ainsi que deux immeubles expertisés à 3 milliards de FCFA. Le juge d'instruction a rejeté ces garanties, suivant ainsi le réquisitoire introductif du procureur financier. Tahirou Sarr rejoint donc Farba Ngom derrière les barreaux.