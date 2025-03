Tahirou Sarr dépose une caution à 419 milliards sur la table de l'Agent judiciaire de l'Etat Fcfa

" L'homme d'affaires veut une liberté provisoire

Apres Farba Ngom, Tahirou Sarr arrêté et placé sous mandat de dépôt par le juge d’instruction du parquet financier, a déposé une caution à 419 milliards Fcfa. Selon l'Observateur, l'homme d'affaires a déposé sa requête auprès de l'Agent judiciaire de l’Etat. l’État. Il lui a remis le fameux terrain situé à Mbane et valant 394 milliards, un chèque certifié de 11 milliards et deux immeubles évalués à 14 milliards, énumère le journal. Onze milliards de plus que sa proposition initiale. Il est à la quête d’une liberté provisoire.



Le journal est revenu sur les 8000m2 de Tahirou Sarr à Mbane. "Ce terrain appartenait à un ancien ministre du régime socialiste. Ce dernier l’avait hypothéqué pour garantir un prêt bancaire, mais faute de remboursement, la banque a fini par le saisir et le vendre aux enchères. C’est ainsi que Tahirou Sarr en est devenu propriétaire par voie judiciaire. Pour renforcer la caution de son client, le conseil de Tahirou Sarr a versé dans le dossier de cautionnement tous les rapports d’expertise attestant de l’évaluation des biens concernés.Mais, une partie de ces biens a déjà fait l’objet d’une saisie conservatoire de la part de l’État".



Pour rappel, Tahirou Sarr a été inculpé suite à l'enquête de la Centif (Cellule nationale de traitement des informations financières) sur de présumés flux financiers d'un montant de 25 milliards 388 millions 944 mille 444 de Fcfa sur les 125 milliards de Fcfa. Le juge a rejeté le cautionnement déposé par son avocat qui a transmis déjà une requête pour consigner un chèque de 11 milliards de Fcfa et deux titres fonciers évalués à 1 et 12 milliards de Fcfa.



Concernant le dossier le visant personnellement pour 91 milliards 636 millions 628 mille 050 de Fcfa, Tahirou Sarr a mis sur la table du parquet financier un titre foncier de 8000 hectares situé à Mbane et d'une valeur de 394 milliards de Fcfa.