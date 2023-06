Le président de la République a décrété le lendemain de la tabaski, vendredi, jour férié.



Ce jeudi, la majeure partie des musulmans sénégalais vont fêter la tabaski. Pour l’occasion le président Macky Sall a décrété le vendredi jour férié. Il exhorte ainsi le ministère du travail, du dialogue social et des relations avec les institutions et le ministre de la fonction publique et de la transformation du Secteur public de se charger, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel.