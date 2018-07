TRANSPORTS: Le financement de la réhabilitation des rails d Thiès à Bamako acquis(MACKY SALL)

Le Président Sall en a fait l’annonce dimanche à Thiès, où il était venu présenter ses condoléances et celles de la nation à l’homme d’affaires et ingénieur pétrolier Abdoulaye Diaw dit Baba, dimanche à son domicile familial de Penthioum Aly Nguer de la ville de Thiès, suite au décès de sa mère il y a plus de deux semaines.

Baba Diaw, se faisant le porte-parole d’une personne âgée, qui lui avait demandé de soumettre cette question au chef de l’Etat, a interpellé ce dernier sur la réhabilitation de cette ligne ferroviaire pour la restauration de ce qui a fait la fierté des Thiéssois.

Macky Sall a donné des assurances aux cheminots et aux populations de la cité du rail.

"Je rassure les cheminots et les populations de Thiès. Le rail qui fait la réputation de Thiès, nous y avons beaucoup travaillé et finalement on a obtenu un financement pour une bonne réhabilitation des chemins de fer de Thiès jusqu’à Bamako", a dit le président de la République dans ce quartier encore appelé "Bountou Dépôt", en raison de sa proximité avec la régie des chemins de fer.

Le financement est acquis, "il ne reste que les procédures", a-t-il assuré, sans donner de détails concernant notamment le montant de ce financement.

"Nous avons démarré le renouveau du chemin de fer avec le TER (Train express régional) qui, une fois arrivé à l’aéroport de Diass, sera prolongé jusqu’à Thiès et Mbour", a indiqué le président Sall.

"De la même manière que nous avons réalisé une autoroute qui a dépassé Thiès pour continuer jusqu’à Touba, nous amènerons les rails jusqu’à Tamba et Bamako", a-t-il dit en langue nationale wolof.

Le président de la République a aussi annoncé l’ouverture à Thiès d’une école des métiers du rail, afin d’offrir des formations aux nouveaux types de rail et de trains électriques, qui requièrent de nouvelles compétences.

Macky Sall, accompagné d’une forte délégation, a souligné l’importance des infrastructures en relevant par exemple qu’il a rallié Dakar et Thiès par l’autoroute en seulement 40 minutes.