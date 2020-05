Senxibar

TRAFIC D’AUTORISATION DE CIRCULER : UN DG DE SOCIÉTÉ TOMBE, PLUSIEURS ARRESTATIONS EN VUE

Selon les informations de "Libération", le parquet de Dakar a demandé l’ouverture d’une information judiciaire pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux et violation de la loi sur l’état d’urgence après une enquête de la Section de Recherches sur une rocambolesque affaire de trafic d’autorisations de circuler entre les régions. Un Directeur général de société et un de ses clients, ont été arrêtés. En sus, plusieurs arrestations sont en vue.



