TOUBA DANS L'ATTENTE / Une forte décision du Khalife en perspective... Des Khalifes de concession saisis pour la signature d'un document important.

Dakaractu a appris de sources sûres qu'une forte déclaration se prépare à Touba et devrait concerner divers points. Parmi ces points, celui qui devra le plus faire parler sera sans doute celui qui dénoncera le comportement parfois désobligeant de certains petits-fils de Serigne Touba.

Notre source nous confie que la signature des Khalifes des différentes grandes concessions sur un document écrit par le Khalife Général, a été requise. Cette manière de procéder n'est pas une première. Jadis Serigne Abdou Lahad Mbacké avait sollicité le paraphe de ses frères lorsqu'il interdisait l'utilisation des tam-tams, de la drogue et des cigarettes au sein du titre foncier de Touba...

La Rédaction

