TER, BRT... Les instructions de Macky pour les étudiants et les élèves

C’est en Décembre prochain que le Train Express régional (Ter) devrait être mis en service. Le chef de l’Etat, de son côté, veut que les élèves et étudiants puissent bénéficier de mesure facilitant leur mobilité. Il a donné des instructions dans ce cadre.



Le président de la République, Macky Sall, veut que le ministre des transports et ses services réfléchissent sur les voies et moyens de faciliter la mobilité des élèves et étudiants. Ce, surtout avec la mise en circulation du Train Express régional prévue en Décembre prochain.



«Le chef de l’Etat engage le ministre en charge des transports terrestres à engager la réflexion sur les modalités d’amélioration du système de transport des élèves et étudiants dans les centres urbains et périurbain notamment dans la perspective de la mise en service du Ter et du Brt», lit-on dans le communiqué du Conseil des ministres.



Veut-il une mesure d’allègement des tarifs en faveur des élèves et étudiants ? Pour l’instant aucune directive claire à ce sujet. Le chef de l’Etat a abordé ce point alors qu'il évoquait la mort des 3 élèves percutées par un véhicule alors qu’ils se rendaient à l’école.



Il a instruit ses ministres à l’encadrement de l’occupation de l’environnement immédiat des établissement scolaires et universitaires. Il a souligné la nécessité de renforcer l’éducation routière dans les programmes scolaires et dans les établissements d’enseignement. Il s’est incliné devant la mémoire des trois élèves disparues tragiquement sur la route de Gamadji Saré.