TELECOMMUNICATIONS: ALIOUNE NDIAYE DE SONATEL, FUTUR PATRON DE ORANGE AFRIQUE, ANNONCE LE PDG DE L’OPÉRATEUR FRANÇAIS

L’actuel directeur général de Sonatel, filiale sénégalaise de l’opérateur téléphonique français Orange, a été désigné pour diriger pour diriger les activités de la société dans la zone Afrique, a annoncé, vendredi, son président-directeur général, Stéphane Richard.



Alioune Ndiaye "va prendre des fonctions plus large dans le groupe, parce qu’il va être le patron de toute la zone Afrique d’Orange", a-t-il dit dans des propos rapportés par la Télévision publique sénégalaise (RTS).



Stéphane Richard, accompagné de l’intéressé, Alioune Ndiaye, s’entretenait avec la RTS de l’audience que lui avait accordée le chef de l’Etat sénégalais Macky Sall.



M. Richard a également annoncé que M. Ndiaye "aura bientôt un successeur", sans plus de détails.



L’actuel directeur général de Sonatel avait succédé à son compatriote Cheikh Tidiane Mbaye, en septembre 2012.



SONATEL, opérateur historique des télécommunications au Sénégal, opère en même temps sous la marque commerciale au Mali, en République de Guinée, en Guinée Bissau et en Sierra Leone.



France Télécom-Orange et l’Etat du Sénégal en sont les principaux actionnaires.