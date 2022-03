Suppression du guichet unique de la CBAO : L'ACSIF exige sa rétractation immédiate et menace de paralyser toutes les agences de la banque.

Depuis quelques jours, l’Association des Clients et sociétaires des institutions financières a constaté avec étonnement et désolation la démarche jugée cavalière de la CBAO consistant à rejeter tout retrait par chèque supérieur à 200.000F CFA sur une agence autre que l'agence dans laquelle le client a ouvert son compte courant. De surcroît, en ce qui concerne le compte épargne, le client ne pourra retirer ou déposer que dans sa propre agence.



En effet, ces mesures, tendant à saper la bancarisation et la simplicité des transactions financières dans un but uniquement pécuniaire parce qu’étant question d’un profit à hauteur de 3 milliards de francs CFA, sans tenir compte des intérêts des usagers.



C'est pourquoi, l'ACSIF, après avoir saisi les autorités, exige le retrait pur et immédiat de la suppression du guichet unique. Ce faisant, elle compte réagir dès la semaine prochaine pour paralyser totalement le fonctionnement des agences de la CBAO jusqu'au respect de la dignité de ses usagers...