Supposé surfacturation des importateurs: le rapport de L’ANSD effectué en 2020 contredit la cour des comptes.

À la date du 1er avril 2020 le Ministère du développement communautaire, de l’équité sociale et territoriale a lancé des appels d’offres sur le riz, le sucre, l’huile, les pâtes alimentaires et les savons de brique.



Les pièces demandées été les suivantes :

•⁠ ⁠Une facture proforma indiquant les quantités proposées et les

prix

•⁠ ⁠Une attestation sur l'honneur indiquant les quantités des stocks

disponibles

•⁠ ⁠Un échantillon de chaque produit proposé.

La date limite de dépôt des offres était fixée au vendredi 03 avril 2020 à 15 heures précises.



Cependant certains importateurs de riz comme Moustapha Ndiaye avaient décidé de ne pas participer à l’appel d’offres favorisant l’approvisionnement de leurs clients qui garantissaient un paiement beaucoup plus rapide. Néanmoins, en raison de leur part de marché l’objectif de l’état ne pourrait être atteint sans leurs participations. C’est ainsi que l’état c’est rapproché d’eux et qu’un contrat a été établi avec comme prix d’achat 275 000 F/ tonne, soit 13 750 Francs le sacs. En plus de cela, les livraisons ont été effectuées sous la supervision de la gendarmerie.



C’est avec une très grande surprise que nous avons constaté que le rapport de la cour des comptes évoquait une éventuelle sur facturation. Nous tenons à préciser que la cour des comptes ne nous a jamais contactés pour des vérifications.

Les suspicions de la cour des comptes sont basées sur l’arrêté du 22 mai 2013 fixant le prix à 240 000 .



Cependant, d'après l'article 42 de la loi N°94-63 du 22 août 1994 sur les prix, la concurrence et le contentieux économique : lorsque les circonstances l'exigent le ministre du commerce peut prendre un arrêté dont la durée d'application ne peut excéder 2 mois, renouvelables une fois.

En plus de cela le rapport de l'ANSD effectué en 2020 précise qu’entre 2019 et 2020 le prix du marché international a augmenté de 36,6%.