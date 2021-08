Supercoupe d'Europe: Mendy et Chelsea sacrés!

Chelsea s'est imposé aux tirs au but contre Villarreal et a remporté la Supercoupe d'Europe.



Au bout d'un match intense et riche en occasions, qui s'est éteint à mesure que les minutes s'égrenaient, le Chelsea de Thomas Tuchel est venu à bout de Villarreal aux tirs au but (1-1 a.p., 6-5 aux t.a.b) et a remporté la Supercoupe d'Europe ce mercredi.



