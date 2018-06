Stade Rennais : le Borussia Dortmund s’attaque à Ismaïla Sarr

« Le BVB chasse le nouveau Dembélé ». Voilà le titre de Sport Bild ce mercredi dans un spécial transfert. Et devinez où se trouve peut-être le nouveau Dembélé ? Là où le Borussia Dortmund avait déniché l’original, au Stade Rennais ! En effet, le journal allemand explique que le club a ciblé Ismaïla Sarr, la pépite du club breton, qui l’avait recruté 16 M€ au FC Metz. L’international sénégalais, présent à la Coupe du Monde en Russie, a livré une première saison accomplie en Bretagne, même si elle a été hachée par les blessures, qui ont valu quelques polémiques.



Percutant, dribbleur, rapide, Sarr ressemble effectivement à Dembélé, qui correspond pour le BVB à la meilleure vente de son histoire après les 100 M€ reçus du Barça. Cependant, il faudra cette fois débourser plus que 15 M€ pour arracher le joueur au Stade Rennais. Contrairement à l’international français à l’époque, le contrat du Sénégalais est encore long (2021). Sport Bild estime qu’il faudra débourser plus de 30 M€ pour réussir à convaincre Rennes.



Reste à savoir comment le club breton va accueillir la nouvelle d’un intérêt du BVB. Le Mondial russe pourrait permettre à Sarr de briller avec sa sélection, et ainsi d’augmenter encore sa valeur marchande. Rennes voudra-t-il le céder dès cet été, après seulement un an de collaboration ? La perspective d’un mercato plein (Siebatcheu est déjà arrivée) et la participation à la Ligue Europa sont deux arguments pour retenir Sarr. Quitte à détenir le nouveau Dembélé, autant en profiter encore un peu !



Foot Mercato