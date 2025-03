Spoliation foncière: Après le scandale des terres de Mbane, une situation similaire dévoilée à Niani Toucouleur

D’après Yoor Yoor Bi, après les cas de spoliation foncière noté dans la vallée du Sénégal, une situation similaire s’est produite à l’est du pays, dans le département de Tambacounda, plus précisément dans la commune de Niani Toucouleur, au village de Kounthiaw.



Le journal rapporte que des paysans vulnérables ont été privés de leurs terres, en violation du décret n° 2020-1773 qui modifie le décret n° 72-1288 du 27 octobre 1972 régissant l’affectation des terres du domaine national. Parmi ceux qui ont bénéficié de cette réattribution foncière figurent des personnalités proches de l’ancien régime.



Le 15 octobre 2022, une réunion du Conseil municipal de Niani Toucouleur a eu lieu sous la présidence du maire Seydou Ba, en présence de l’adjoint au sous-préfet Ibrahima Sall. Lors de cette session, 1000 hectares ont été désaffectés au profit de Global Business avant qu’un partage ne soit effectué. Finalement, 500 hectares ont été attribués à Global Business, tandis que des personnalités ont chacune reçu 100 hectares. Selon Yoor Yoor Bi, cette attribution fait l’objet de contestations, car elle a été réalisée au détriment des paysans locaux, au bénéfice d’affairistes et de figures proches du pouvoir.



Le journaliste Babacar Touré de Kewoulo avait déjà dénoncé cette situation en octobre, affirmant que le chef du village de Kounthiaw, Modou Demba Thiam, était décédé après avoir vainement réclamé ses terres. Yoor Yoor Bi rapporte également que, selon Babacar Touré, le défunt chef de village avait révélé n’avoir jamais été consulté avant que le maire ne décide de céder ces terres à des hommes d’affaires et à des partisans du régime. Il aurait appris directement du maire Seydou Ba que… « c’est l’État qui a ordonné le morcellement de la forêt et son attribution à des politiciens et hommes d’affaires liés à l’APR ».