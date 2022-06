Spécial-Commémoration 23 juin : Il y a onze ans, les Sénégalais contrecarraient les plans de Wade…

Tout est parti de l’après-midi du 22 juin 2011 à la salle Daniel Brothier . Sur place, des leaders de l’opposition politique et des membres de la société civile se réunissent pour voir quelle stratégie il faut adopter pour contrecarrer le projet de révision constitutionnelle du président Wade.



Le lendemain, une grande manifestation avait eu lieu devant le Parlement suivie d’affrontements entre forces de l’ordre et citoyens. Les grilles de l’Assemblée résonnent à coups de déflagrations de bombe lacrymogène. La tension est à son comble. Outre Dakar, des manifestations ont eu lieu à Thiès et à Ziguinchor.



Le pouvoir , acculé, consent à retirer le projet de loi controversé.

En effet, c’est le ministre de la justice, de l’époque, Cheikh Tidiane Sy, qui va annoncer le retrait de cette mesure aux députés peu après l'ouverture de la séance plénière où elle devait être adoptée. Le président Wade "a pris en considération vos préoccupations" et "a pris bonne note" de toutes les réactions, "il m'a chargé de retirer ce projet de loi", a déclaré le ministre.