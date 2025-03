Souveraineté minière : Le Sénégal va raffiner son or

Le Fonds souverain d’investissements stratégiques (FONSIS) et la Société des mines du Sénégal (SOMISEN S.A) ont scellé un partenariat historique pour la création d’un comptoir national et d’une usine de raffinage d’or, dédiée à la production artisanale et semi-mécanisée. Annoncé ce 20 mars, cet accord marque une avancée décisive dans la transformation locale des ressources minières, un pilier de la souveraineté économique sénégalaise.



Ce projet vise à mobiliser des capitaux nationaux et internationaux pour structurer un secteur minier plus compétitif. Babacar Gning, directeur général du FONSIS, y voit une étape cruciale : « Transformer nos ressources sur place est un enjeu stratégique. Ce partenariat donnera naissance à la première société de raffinage d’or à capitaux sénégalais. »



Ngagne Demba Touré, directeur général de la SOMISEN, renchérit : « Cet accord s’inscrit dans l’axe ‘Économie compétitive’ de la Vision Sénégal 2050. Il positionne le secteur minier comme un moteur de croissance durable. » L’objectif : capter la valeur ajoutée au niveau national plutôt que d’exporter des matières brutes.



Le FONSIS, bras armé de l’État pour les investissements stratégiques, s’appuie sur des co-financements avec le privé pour booster des projets à fort impact. De son côté, la SOMISEN, gestionnaire du portefeuille minier public, assure l’exploitation et la commercialisation des ressources attribuées à l’État. Ensemble, ils ambitionnent de créer des champions nationaux et des modèles de financement innovants.



En misant sur une usine de raffinage, le Sénégal veut mieux valoriser l’or issu des mines artisanales, souvent mal encadrées, tout en réduisant les pertes économiques liées à l’exportation brute. Ce projet s’inscrit dans une logique de développement inclusif, visant à générer des emplois et à renforcer les capacités locales.



Avec cette initiative, le pays franchit un cap vers une maîtrise accrue de ses richesses minières, alignée sur les objectifs de transformation économique de long terme.