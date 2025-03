Soutien à l’agriculture : l’État alloue 300 milliards sur une période d’un an.

Le secrétaire d’État chargé des Coopératives et de l’Encadrement paysan, Alpha Ba, a fait un point sur les réalisations agricoles depuis l’arrivée de Bassirou Diomaye Faye à la présidence, soulignant les avancées réalisées en une année, avec un investissement de près de 300 milliards de francs CFA dans le secteur.



D’après Alpha Ba, dès leur entrée en fonction, le président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko ont donné des instructions fermes pour régler les dettes des opérateurs privés stockeurs.



« En 2024, une dette de 91 milliards a été réglée. En 2025, l’État a décidé d’allouer près de 120 milliards aux campagnes agricoles. Si l’on additionne ces montants aux 180 milliards consacrés au paiement des dettes, on atteint presque 300 milliards investis dans le secteur agricole en une seule année. »



Alpha Ba a également évoqué les réformes mises en place pour garantir davantage de transparence dans la gestion et la distribution des semences et engrais. « Désormais, tout se fait par des appels d’offres transparents. Ce n’est plus un ministre ou un directeur qui décide seul. Bien que certains opérateurs aient eu des doutes au début, nous avons démontré que ce système pouvait fonctionner, grâce à notre engagement envers le principe du jub jubeul jubanti (honnêteté et transparence). »



Ces actions visent à moderniser et dynamiser l’agriculture sénégalaise, en renforçant la production locale et en assurant une répartition juste des ressources.