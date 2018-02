Echos du tribunal

Soutien à Khalifa SALL: Malick Gackou toujours régulier au Procès

SENXIBAR-Depuis le début du procès de Khalifa Sall et Cie , le Président Malick Gackou est l’un des leader les plus réguliers en marquant de sa présence au tribunal hors classe de Dakar au côté de Barthélémy Dias informe l'AS. Le patron du GP entretient des relations particulières avec Khalifa Sall qui fut son mentor au niveau des élèves et jeunesses socialistes. Sur le plan politique, les deux hommes ont été exclus de la même manière au sein de leurs partis respectifs pour avoir affiché leur désapprobation suite à la décision de leurs secrétaires généraux de poursuivre leur compagnonnage avec la coalition de la mouvance présidentielle, en l’occurrence la coalition Benno Book Yaakar. Outre cela, ils sont dans la même coalition qu’est la coalition Manko Takhawou Sénégal.

AAD Senxibar

