Faits Divers

Soupçon de fraude: Aziz Ndiaye en garde-à-vue

SENXIBAR- Les déboires se poursuivent pour l’ancien promoteur de lutte, Aziz Ndiaye. Alors qu’on est loin de l’épilogue de l’affaire du riz qui lui avait valu une inculpation, le voilà encore en garde-à-vue à la Section de recherches de la gendarmerie. Selon les sources contactées par Seneweb et reprises par l'AS quotidien, Aziz Ndiaye est poursuivi pour «présomptions d’association de malfaiteurs et tromperie sur la nature et l’origine d’un produit alimentaire». Il s’agit en réalité de l’huile d’une marque très connue. Aziz Ndiaye est soupçonné d’avoir fraudé sur les étiquettes. Des analyses sont en cours au niveau de l’Institut de technologie alimentaire (Ita) pour faire la lumière sur cette affaire. Mais ce qui reste constant, c’est qu’il y a substitution.

AAD Senxibar

