Politique

Sortie du ministre de l'Intérieur sur la 2STV: Le FPDR déclare la guerre à Aly Ngouye Ndiaye

SENXIBAR- Que le ministre de l'Intérieur du Sénégal surveille ses arrières! Le Front patriotique pour la défense de la République(FPDR) est à ses trousses. Selon le quotidien l'AS, Aly Ngouye Ndiaye a du souci à se faire après sa sortie sur 2 STV avec Pape Alé Niang. « Le FPDR prend note de la franchise brutale avec laquelle Aly Ngouille Ndiaye a décliné l’objectif qu’il poursuit : mettre toute l’organisation du ministère de l’Intérieur au service de l’APR en vue d’une élection au premier tour de Macky Sall», lit on dans le communiqué sanctionnant la conférence des leaders de cette organisation de l’opposition. «Dans ce contexte, cette déclaration doit être comprise comme une véritable déclaration de guerre. Elle exprime la détermination de Macky Sall et de ses bras armés à rééditer le coup de force observé lors des législatives, pour imposer aux Sénégalais un président dont ils ne veulent plus. Cette détermination à frauder doit rencontrer une détermination supérieure», disent Decroix et Cie. Le Fpdr s’inscrit dans cette perspective et invite instamment les militants, les sympathisants, et surtout la jeunesse, à se tenir mobilisés et disposés à tout sacrifice pour faire respecter le droit des citoyens sénégalais à choisir librement leur président. Il s’agit, avec toutes les forces démocratiques, de mener les combats devenus inévitables pour tenir loin de nos élections les Aly Ngouille Ndiaye et Thiendella Fall, en les confiant à une autorité consensuelle et crédible.

AAD Senxibar

