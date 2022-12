Sonko, Grossesse, Iphone, 4X4… : ce que l’ancienne patronne de Adji Sarr a confié au Doyen des juges

Le Doyen des juges a auditionné celle qui est appelée «Mme Tall» dans l’affaire Sweet Beauty. Adji Sarr, qui accuse Ousmane Sonko de viol et menaces de mort, a travaillé dans son institut de soins de beauté à Liberté 6. Elle a été entendue comme témoin, comme le souhaitaient les avocats du maire de Ziguinchor.



D’après Libération, qui donne l’information, «Mme Tall» a révélé avoir remarqué à plusieurs reprises dans son institut la présence de Sidy Ahmed Mbaye, qui était en compagnie de son ancienne employée le jour des faits présumés. Cette dernière le désignait comme «un ami», a précisé la dame.



Elle a également déclaré que Adji Sarr lui aurait confié un jour être tombée enceinte de Ousmane Sonko et que ce dernier aurait refusé la paternité de la grossesse. Dans son témoignage, elle a souligné que l’ex-masseuse menaçait de donner l’information de la grossesse aux autorités. Elle a ajouté avoir remarqué durant cette période que Adji Sarr disposait d’un nouveau téléphone, un Iphone, et recevait régulièrement la visite de personnes en 4X4.



«Mme Tall» a déclaré avoir cherché à alerter Ousmane Sonko en passant par sa mère, qui est une sympathisante de Pastef. Elle a confié au Doyen des juges avoir perdu la trace d’Adji Sarr le jour où elle lui a demandé la permission d’aller à la boutique pour acheter du fil à coudre.



Elle n’est jamais revenue. «Mme Tall» a affirmé n’avoir plus jamais eu de ses nouvelles jusqu’à ce qu’elle entende son nom dans les médias et les réseaux sociaux avec l’éclatement de l’affaire Sweet Beauty.