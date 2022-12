Sonko-Adji Sarr : le Doyen des juges ouvre quatre nouvelles pistes

L’enquête sur l’affaire Sweet Beauty semble avoir pris un coup d’accélérateur depuis la confrontation entre Adji Sarr et Ousmane Sonko, jeudi dernier. Le Doyen des juges a entendu hier, lundi, l’ex-capitaine de la gendarmerie Seydina Oumar Touré. Ce dernier, alors en poste à la Section de recherches, était chargé du dossier.



Libération informe que la gendarme radié n’a pas varié dans ses déclarations. Le journal rapporte qu’il aurait réitéré ses propos remettant en cause, notamment, la conduite de Serigne Bassirou Guèye, procureur de la République au moment de l’éclatement de l’affaire.



Le Doyen des juges compte aller plus loin. Quatre nouvelles pistes sont annoncées. Libération précise que le magistrat va entendre tour à tour le marabout «MC Niasse», ce mardi, et, avant la fin de la semaine, «Madame Tall». Cette dernière s’était présentée comme l’ancienne patronne de Adji Sarr.



Ce n’est pas tout. La même source annonce que le juge a émis deux réquisitions dans le but d'éclairer davantage sa lanterne. L’une a été adressée à la Section de recherches, pour obtenir les déclarations de Adji Sarr le jour du dépôt de sa plainte, et l’autre à l’Hôpital Général Idrissa Pouye (ex-CTO).