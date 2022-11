Sonko/Adji Sarr : Confrontation finale au Tribunal

Entre Sonko et Adji Sarr, il ne reste qu’un dernier face à face. Et il aura lieu sous les yeux du public au tribunal. D’après nos sources, il n’y aura pas de confrontation préliminaire entre Sonko et Adji Sarr dans le bureau du juge d’instruction, comme le souhaitaient les conseils de la victime présumée, mais directement une confrontation finale au tribunal devant le public. Un scénario plutôt risqué pour le leader de PASTEF. Une confrontation préalable dans le bureau du doyen des juges lui aurait permis de connaître les armes de Adji Sarr et préparer en conséquence sa défense. Donc après Sweet Beauty, Sonko et Adji Sarr ne se reverront qu'à la barre pour une confrontation finale où le candidat à la présidentielle 2024 joue son avenir politique.



Pour rappel, le principal opposant au président Macky Sall, est accusé de viols répétés par la jeune femme qui a déposé plainte en 2021. Après son audition devant le Doyen des Juges, son avocat Me Bamba Cissé avait déclaré n’attendre “pas autre chose qu’un non-lieu parce que c’est un dossier vide avec des faits inexistants”.



Du côté du conseil de la victime, Me El Hadj Diouf, l’on avait dénoncé les dérobades de Sonko sur la question du test ADN et de son refus de se confronter à Adji Sarr dans le bureau du Magistrat instructeur.