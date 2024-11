Sonatel : les travailleurs déterrent la hache de guerre

Libération rapporte une nouvelle brouille entre les agents et la direction de la Sonatel. L'intersyndicale des travailleurs, qui déterre la hache de guerre, exprime «sa profonde déception» et «son indignation face aux propositions» jugées «inacceptable sur le taux d'augmentation salariale formulée par la direction générale», lors de la dernière séance de négociation.



«Ces propositions, qui ne reflètent en aucune manière les efforts soutenus et l'engagement des salariés, témoignent d'un manque de reconnaissance de la part de la direction», rejettent les travailleurs. Qui martèlent : «Dans un contexte économique difficile où le coût de la vie ne cesse d'augmenter, les travailleurs que nous sommes n'accepteront pas "Golo di bey baboune di doundé" car la base de cette régression sociale est un management soumis au partenaire stratégique Orange dont la seule logique est de presser les travailleurs permanents et intérimaires comme des citrons.»



Les travailleurs d'embrayer : «Les travailleurs méritent des augmentations à la hauteur de leur contribution économique. Ce n'est pas une aumône. Nous n'accepterons pas de subir docilement l'exécution par un management peu courageux devant Orange, ce capitalisme sans âme et sans coeur.»



Ces derniers, qui sont dans tous leurs états, prévoient de «dérouler un plan d'action jusqu'à ce que la direction générale revienne à la raison». Une Assemblée générale est convoquée dans ce sens, souligne le journal.